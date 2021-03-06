Две улицы частично перекроют в Нур-Султане

Причина - проведение инженерных сетей.

Дорожное движение будет перекрыто в районе улиц Косшыгулулы и Жабаева в связи с проведением инженерных сетей, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Согласно Государственной программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы, ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" является уполномоченной организацией акимата города по завершению объектов незавершенного строительства.

Одним из проблемных объектов жилищного строительства является Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в районе пересечения улиц №188 (проектное наименование) и Ж. Жабаева, "Акерке 2" (Блока "А"). Строительство объекта планируется в первом квартале 2021 года, - говорится в сообщении.

В связи с проведением строительных работ и подведением инженерных сетей к дому будет перекрыто дорожное движение:

дворовой части по ул. Ш. Косшыгулулы, дом №7/1 для проведения работ по прокладке кабеля электроснабжения и подключения в существующую распределительную подстанцию №130 на срок с 6 по 13 марта 2021 года;

на пересечении улиц Ж. Жабаева и Ш. Косшыгулулы для проведения работ по прокладке труб водоснабжения и врезке в существующий водопровод методом прокола на срок с 6 по 19 марта 2021 года.

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