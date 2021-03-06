"Тобол" vs "Астана": кто стал обладателем Суперкубка Казахстана

В серии послематчевых пенальти победа осталась за костанайским клубом, счет - 5:4

В финальном матче Суперкубка Казахстана костанайский "Тобол" сыграл против "Астаны", передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Уже на второй минуте ошибка в обороне костанайцев могла привести к голу, но Семир Смайлагич простил соперника, а чуть позже после навеса с углового Сергей Малым ударом головой с краю штрафной счет открыл. Долгое время шел футбол без опасных моментов, а к концу первой половины столичный коллектив начал давить, однако оборона с Александром Мокиным справлялись.

Второй тайм команды отыграли в высоком темпе, часто создавая моменты у ворот соперников. Подопечные Григория Бабаяна раз за разом допускали грубые ошибки в обороне, только "Астана" ими не пользовалась, пока на первой компенсированной минуте Марин Томасов со штрафного не пробил по центру ворот.

Действо перешло в серию пенальти, на которую Андрей Тихонов успел вывести Александра Заруцкого и ошибся, потому что тот ничего не отбил, а вот Мокин справился с ударом Романа Муртазаева и принес своей команде Суперкубок Казахстана.

"Тобол" обыграл "Астану" в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4.

Главный тренер костанайского "Тобола" Григорий Бабаян подвел итоги победы своей команды в Суперкубке Казахстана.

Мы понимали, что яркого матча, как против "Кайрата" у нас не получится. Мы потратили очень много эмоций, плюс у нас было на день меньше для восстановления, поэтому мы отдали инициативу сопернику. В целом мы абсолютно заслуженно выиграли новый трофей. Сложный матч, "Астана" очень хороший соперник. У них было много моментов, где-то нам повезло, но, в целом, по самоотдаче претензий нет. В конце было пару вынужденных замен, но все без исключения отыграли - очень достойно. Так строится команда, - сказал он.

Также сообщается, что в матче за третье место на турнире алматинский "Кайрат" переиграл карагандинский "Шахтер".

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