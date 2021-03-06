Бердибек Сапарбаев поздравил женщин с праздником

Глава региона особо отметил вклад работников сферы здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в торжественной обстановке поздравил многодетных матерей и женщин, достигших немалых высот в разных сферах жизнедеятельности. На встрече участвовали более 300 женщин посредством видеоконференцсвязи, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Поздравляю Вас с международным женским днем! Вы приносите добро, красоту в этот мир. Женщина всегда была хранительницей очага, символом безграничной любви. Недаром говорят, что женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир! - обратился Бердибек Сапарбаев.

Аулиеатинская земля – Родина многих знаменитых женщин, которые своим трудом внесли огромный вклад в развитие региона: легендарный импровизатор Улбике, ветеран войны Зоя Мамедова, Герой труда, которая посей день с нами Марзия Ибрагимова, поэтесса Куляш Ахметова. Ветераны труда как Лидия Ахметова, Нильзия Рахышева, Батес Егембердиева, Салиха Гайдулина, Куляш Абдикешева, Куляш Назарбекова и сейчас продолжают свою общественно-политическую деятельность, внося неоценимый вклад в воспитание молодого поколения.

Ни одна сфера общественной жизни не обходится без женщин. Они успешны и в бизнесе. Доказательством тому служит то, что 40% предпринимателей – представители прекрасной половины человечества, 75% – в сфере образования, 85% сотрудников сферы здравоохранения. Женщины активны и в секторе неправительственных организации, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Политик Нильзия Рахышева высоко оценила работу, проделанную в области за последние годы. А поэтесса, член Союза журналистов Казахстана Айша Копжасарова прочитала свое стихотворение "Ана". Поздравила женщин с праздником и врач-пульмонолог таразской городской многопрофильной больницы Нурсулу Мухамбеткалиева.

Глава региона особо отметил вклад работников сферы здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Предприниматель Анар Бексултанова рассказала о своем бизнесе, которую она ведет, не смотря на все трудности.

Анар – инвалид первой группы, но это не мешает ей работать и быть примером для всех. Она своей жизнью доказывает, что, усердно трудясь, можно достичь больших высот. Во-первых, она – мать. Во-вторых – предприниматель. Вносит вклад в развитие народного ремесла. Другие наши земляки должны брать пример с нее и стараться открыть свое дело, - отметил Б. Сапарбаев.

В ходе торжественной встречи выступила и Диляфруз Кенжеханова, подполковник полиции, мать пятерых детей. Является опекуном еще для четверых.

Каждый человек должен быть патриотом своего края. Елбасы Нурсултан Назарбаев как-то сказал: "Женщина – это не только опора жизни, она и есть жизнь". Я считаю, что достойней оценки для наших милых матерей, сестер не найти. Выражаю благодарность за Ваш труд, вклад в развитие страны! Пусть в жизни у вас будут только светлые моменты! – сказал в завершение аким области.

В этот день глава региона лично поздравил Акбалык Келгенбаеву. Недавно жительница Тараза отметила свой 101 день рождения. Акбалык аже всю жизнь посвятила труду, работала на полях сахарной свеклы. С мужем они воспитали семерых детей, 25 внуков и 30 правнуков. Ветеран тыла была отмечена несколькими медалями.

Также Бердибек Сапарбаев посетил дом Раисы Жандосовой. Дочери видного общественного деятеля Оразали Жандосова сейчас 92 года. Около 40 лет своей жизни она посвятила педагогической деятельности, активно участвовала в общественно-политической жизни региона.

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