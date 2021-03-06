Названы три приложения, которые распространяют личные данные пользователей

Речь о приложениях Instagram, Facebook и YouTube.

Эксперты выявили приложения, которые активно занимаются передачей данных пользователей третьим лицам, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Согласно отчету компании pCloud, занимающейся кибербезопасностью, в частности, эксперты пришли к выводу, что главным распространителем личной информации является приложение соцсети Instagram - оно делится 79% данных юзеров, в том числе историей просмотров, а также сведениями о покупках.

Следующими в списке значатся приложения соцсети Facebook, передающее 57% данных, и платформы YouTube, которое распространяет 42% данных, в частности, для информирования о типах рекламы, которые пользователи видят до и во время просмотра видео.

Специалисты pCloud заметили, что в целом около 80% приложений используют данные своих юзеров и подписчиков. Такая деятельность осуществляется, к примеру, для улучшения их работы и исправления ошибок, а также для передачи третьим сторонам и показа рекламы.

Также в организации выделили и те приложения, которые собирают и передают меньше всего личной информации или же вовсе этого не делают - речь идет о Skype, Microsoft Teams, Clubhouse, Netflix, Signal и Telegram.

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