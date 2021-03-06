Юная казахстанка покорила Басту на слепых прослушиваниях шоу "Голос. Дети"

Она исполнила песню "Проснись и пой".

12-летняя казахстанка Екатерина Табарина из Нур-Султана покорила Басту (настоящее имя Василий Вакуленко) на слепых прослушиваниях восьмого сезона шоу "Голос. Дети", передает zakon.kz.

Юная казахстанка исполнила песню "Проснись и пой". На последних секундах к казахстанке повернулся Баста, что обеспечило ей прохождение в следующий тур восьмого сезона шоу "Голос. Дети".

12-летняя Екатерина от волнения расплакалась, но Баста ее успокоил.

Мне песня не очень понравилась, а вот как вы пели мне понравилось. Можете пообещать, что больше плакать не будете? У меня две дочки, и я постоянно нахожусь под этим действием. (Когда они плачут - прим. ред.) я запинаюсь, становлюсь мягким, смешным, забавным стариком. (...) Добро пожаловать в команду, - поддержал российский исполнитель казахстанку.

Песня "Проснись и пой" была написана для одноименного спектакля Московского театра Сатиры, впервые поставленного в 1970 году. Музыку к песне написал Геннадий Гладков, слова - Владимир Луговой. Популярной она стала после фильма "Джентльмены удачи" 1971 года, где ее исполнила Лариса Мондрус.

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