Игрок под №13 принес победу "Тоболу" в 13-ом регионе в Суперкубке Казахстана

В серии пенальти более точными оказались футболисты "Тобола", 5:4 и костанайцы обладатели Суперкубка.

В Туркестане на стадионе "Turkistan Arena", построенном в соответствии с международными требованиями, состоялся финальный матч Суперкубка РК по футболу, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Матч между столичной "Астаной" и костанайским "Тоболом" оказался очень напряженным. После свистка главного арбитра игры Дениса Измайлова астанчане сразу же бросились в атаку. Семир Смайлагич после паса Марина Томасова опасно пробил по воротам соперников. После этого костанайцы изменили тактику игры и совершили несколько опасных атак. В одной из таких костанайцы исполнили опасный угловой. На 13-й минуте после прострела Серикжана Мужикова мяч в ворота соперников забил Сергей Малый. До конца первого тайма счет остался прежним. Во втором, не менее напряженным тайме, астанчане устроили настоящий штурм ворот "Тобола". В одной из очередных атак столичных футболистов Марин Томасов пробил штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Мокину. Столичные футболисты смогли сравнять счет лишь под занавес второго тайма. Все тот-же Марин Томасов со штрафного забил гол в ворота костанайцев.

Ничья в основное время - 1:1. В серии пенальти более точными оказались футболисты "Тобола", 5:4 и костанайцы обладатели Суперкубка.

По завершению игры аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков поздравили и наградили победителей, вручив Суперкубок капитану "Тобола" Азату Нургалиеву.

Напомним, со 2 по 6 марта в духовной столице страны на "Turkistan Arena " состоялись игры за Суперкубок РК по футболу. За главный приз боролись четыре команды: "Астана", "Кайрат", "Шахтер" и "Тобол". В решающем матче победу по пенальти впервые за всю историю клуба одержал костанайских "Тобол". Таким образом, клуб завоевал Суперкубок РК по футболу. На втором месте "Астана", на третьем - "Кайрат" и на четвертом - "Шахтер". По решению межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса финальная игра прошла с участием зрителей, была заполнена треть стадиона. Зрителей на матч запускали с ПЦР-тестами, организаторы предусмотрели дистанционную рассадку.

Также напомним, что по решению Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана от Туркестанской области в казахстанской Премьер-лиге будет играть футбольный клуб "Туран", бывший "Арыс", который занял второе место в первой лиге Казахстана.

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