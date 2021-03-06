Неочевидный симптом рака у женщин назвал врач

По его словам, избыточный рост волос на теле свидетельствует о дисбалансе гормонов.

Рост волос на лице и руках у женщин может быть симптомом рака яичников или надпочечников. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, избыточный рост волос на теле свидетельствует о дисбалансе гормонов. Поскольку у женщин тестостерон вырабатывается в 10 раз меньше, чем у мужчин, это серьезный повод выяснить, почему в теле женщины андрогены взяли верх над эстрогенами.

Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики. А просто пойти удалить - удалить-то легко, а что за этим стоит, надо знать, - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, по его словам, избыточный рост волос на лице женщины может быть связан с таким заболеванием, как поликистоз яичников. При этом, как добавил врач, месячные становятся нерегулярными, трудно забеременеть, возникают факторы риска для сердечных болезней, могут повышаться уровень сахара и холестерина.

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