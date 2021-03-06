Лимит поездок чиновников на служебном авто хотят установить в СКО

Проект постановления опубликован на портале открытых нормативно-правовых актов 5 марта.

В Северо-Казахстанской области планируют установить лимит пробега служебных авто для чиновников всех рангов не более 2 100 км в месяц на один автомобиль, передает zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news, на портале открытых нормативно-правовых актов 5 марта опубликован проект постановления об определении лимитов пробега автомобилей для транспортного обслуживания местных исполнительных органов, Ревизионной комиссии области и исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов СКО.

Согласно постановлению, под ограничение попадают аким области, его первый заместитель и заместитель акима области; руководитель аппарата акима области, гостевые; акимы районов и города Петропавловска и заместители; акимы городов районного значения, поселков, сел и сельских округов; а также председатель и члены Ревизионной комиссии области.

Как указано в пояснительной записке, проект создан по решению акима СКО. Его подготовка связана с внесением изменений в приказ министра финансов Казахстана об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов.

Отмечается, что в части уменьшения лимита пробега установлена норма "не более 2 100 км". По этой причине глава региона от 26 февраля принял решение об отмене ранее установленных лимитов пробега "более 2 100 км".

Как пишет издание, интерес представляет цифра в 2 100 км на одну машину в месяц. Причем она одинакова для чиновников всех государственных органов.

Возможно, акимам Петропавловска, районов, сел и сельских округов установленного лимита на пробег служебного транспорта будет достаточно, чтобы выполнять свои должностные обязанности. А вот главе СКО, который и принял решение об изменении нормы, его явно не хватит. Если учесть, что до самого отдаленного Уалихановского района от областного центра путь составляет 400 км в одну сторону. Каким образом с таким ежемесячным лимитом Кумар Аксакалов планирует охватить своим вниманием весь регион, непонятно, - пишет корреспондент издания.

Проект постановления в силу не вступил и находится на публичном обсуждении до 25 марта.

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