Аким Атырауской области высказался о погибших от угарного газа

По его словам, семье окажут материальную и психологическую помощь.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сообщил, что в Атырау семье погибших от угарного газа окажут материальную и психологическую помощь, передает zakon.kz.

В селе Актогай Махамбетского района произошла трагедия. Найдены тела двоих погибших мужчин, женщины и несовершеннолетней девочки. Эксперты считают, что они отравились угарный газом. Представители акимата, служб по чрезвычайным ситуациям, полиции побывали на месте трагедии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Этот вопрос будет под моим контролем. Мои соболезнования семье и родным погибших. Семье погибших будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Прошу всех жителей региона обратить особое внимание на вопрос безопасности. Акимам городов, районов и всех сельских округов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности, - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в Махамбетском районе Атырауской области. Сообщение от районного отдела полиции поступило в пожарную часть №11 5 марта в 18:33. Тела обнаружили в одном из домов по улице Салыкова в населенном пункте Ақтоғай. По прибытию на место вызова сотрудниками отдела ЧС Махамбетского района установлено, что на месте скончались мужчины 1974 и 1991 годов рождения, женщина 1977 года рождения и девочка 2016 года рождения. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

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