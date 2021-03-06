Москвич зарубил топором сожителя дочери и покончил с собой

Девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело.

Житель Москвы в ходе ссоры убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, девушка госпитализирована с травмами, возбуждено дело.

По предварительной версии следствия, ночью 6 марта в квартире жилого дома, расположенного по улице Дмитрия Ульянова в Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери. От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После совершенного преступления мужчина причинил себе повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении, - сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

Иванова отметила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

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