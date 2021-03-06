Раскрыта еще одна схема телефонных мошенников

В полиции пояснили, что приложения удаленного доступа позволяют злоумышленникам воспользоваться устройством и его ресурсами на расстоянии.

Московская полиция предупредила о мошенниках, которые похищают деньги с банковских карт, убеждая их владельцев в ходе телефонного разговора установить мобильное приложение, которое предоставляет полный доступ к операциям на телефоне, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мошенники, пользуясь неосведомленностью граждан о том, как работают приложения удаленного доступа, и, не раскрывая всех задач этих систем, убеждают их в процессе телефонного разговора установить на телефон мобильное приложение, зачастую с английским названием, которое якобы поможет им сохранить средства на карте или просто необходимо в качестве дополнительного приложения к мобильному банку, - сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

В полиции пояснили, что приложения удаленного доступа позволяют злоумышленникам воспользоваться устройством и его ресурсами на расстоянии или, как минимум, через экран монитора увидеть все операции, которые совершаются на нем. Для этого, как отметили в пресс-службе столичной полиции, приложение должно быть установлено на телефоне или компьютере, совершающего доступ и разрешающего подобный доступ.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, пароли и коды из смс-сообщений, не устанавливайте по требованию неизвестных мобильные приложения, - призвали в полиции.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что всегда нужно проверять всю информацию, поступающую по телефону от посторонних лиц. Сотрудники банка, как отметили в полиции, никогда не будут просить загрузить и установить приложения, разработанные сторонними организациями.

Ранее стало известно, что более 150 казахстанцев стали жертвами очередного интернет-мошенника. Незнакомец предлагал прокрутить их деньги и вернуть, увеличив прибыль. Только ни своих средств, ни процентов никто так и не получил. Преступником оказался молодой студент из Актобе. Теперь доступ к гаджетам у него появится не скоро.

Всего в 2020 году на крючок киберпреступников попались почти 14 тысяч казахстанцев. Из-за участившихся атак 3 марта представители банков обратились к населению.

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