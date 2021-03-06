Кыргызстанец пытался провезти через Казахстан запчасти к бронетранспортеру

По документам они проходили как запчасти для ходовой части трактора.

В Жамбылской области в пункте пропуска "Қарасу" задержали контрабандный груз - запчасти к бронированной технике под видом запчастей к трактору, передает zakon.kz.

4 марта Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в автомобильном пункте пропуска "Карасу" при досмотре автомашины марки Reno RV1, следовавшей из Бишкека в Екатеринбург, под управлением гражданина Кыргызстана были выявлены запчасти от бронированной техники (МТ-ЛБ). По документам они проходили как запчасти для ходовой части трактора "Т-150 РЖ". пресс-служба КНБ РК

В ведомстве уточнили, что задержанный груз передан в Департамент государственных доходов по Жамбылской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!