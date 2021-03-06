Медикаменты на 48 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан

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В КНБ отметили, что это не первая попытка незаконного вывоза с территории страны медикаментов за последнюю неделю.
В Жамбылской области в пункте пропуска "Қарасу" предотвращен незаконный вывоз крупной партии медикаментов, передает zakon.kz.
5 марта в пункте пропуска "Қарасу" в очередной раз предотвращен незаконный вывоз с территории Казахстана в Кыргызстан крупной партии медикаментов - свыше 50 коробок различного наименования. Разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составила около 48 млн тенге. пресс-служба КНБ РК
Как отметили в ведомстве, это не первая попытка незаконного вывоза с территории Казахстана медикаментов за последнюю неделю.
Задержанный груз передан в Департамент государственных доходов по Жамбылской области, - добавили в КНБ РК.
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