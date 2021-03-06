Порно включили школьникам в Усть-Каменогорске во время онлайн-урока

Очевидцем неприятной ситуации стала мама одного из учеников.

В одной из школ Усть-Каменогорск дистанционный урок пришлось прервать из-за того, что трансляцию перехватили злоумышленники. Неизвестные запустили на экране видео категории "18+", передает zakon.kz.

Как сообщает YK-news.kz, очевидцем неприятной ситуации стала мама одного из учеников - жительница Усть-Каменогорска Яна (здесь и далее имя изменено).

По ее словам, в школе, где учится ее сын, все сессии онлайн-обучения проходят по одному сценарию.

По каждому предмету создана своя группа в WhatsApp. Ее участниками являются ученики конкретного класса и учитель-предметник. То есть посторонних людей там нет. В эту группу преподаватели скидывают ссылки на закрытую трансляцию в Zoom, - рассказала женщина.

В этот раз учитель, как обычно, отправила школьникам ссылку. Дети стали заходить в "кабинет". Но довольно быстро выяснилось, что одна из учениц "раздвоилась". В числе посетителей трансляции значились сразу два аккаунта, подписанных ее именем.

По ходу урока дети задали вопрос: "Почему в группе два пользователя с одинаковым именем?" То есть подозрения возникли сразу. Но так как ранее преподаватель с таким не сталкивалась, она просто несколько раз попросила лишних выйти и продолжила урок. Ребята занимались, что-то обсуждали и показывали. Потом учительница обратилась к девочке с двумя аккаунтами, и тут же во весь экран пошла демонстрация непотребных кадров, - рассказала Яна, которая в тот момент находилась дома и случайно стала очевидцем произошедшего.

Она признается, что видеоряд из категории "18+" абсолютно ее обескуражил. Она не знала, как себя вести, и сидела на месте, не предпринимая попыток ограничить собственному ребенку доступ к экрану.

Я просто впала в ступор и какое-то время даже не понимала, что делать. Скорее всего, то же самое произошло и с нашей преподавательницей. Не сразу она сообразила, что происходит, и прервала трансляцию. Но около минуты видео шло и дети его смотрели, - сказала родительница.

Позже в родительском чате Яна выяснила, что большинство детей даже не рассказали взрослым о том, что на уроке кто-то перехватил трансляцию и включил "кино для взрослых".

По данным СМИ, обозначенная проблема распространена и в других странах постсоветского пространства, на территории которых практикуют дистанционное обучение в Zoom.

По информации Департамента полиции ВКО, с начала 2020 года по области не было зарегистрировано ни одного факта, связанного с подключением посторонних лиц к школьной Zoom-конференции. А за более подробной информацией в полиции посоветовали обратиться в управление образования ВКО.

В свою очередь в управлении образования тоже заявили, что фактов подключения хакеров к трансляциям в школах области зарегистрировано не было.

Подключение посторонних лиц является возможным в том случае, если при создании Zoom-конференции автором не был установлен пароль. С педагогами школ на постоянной основе проводятся совещания и вебинары о безопасном проведении дистанционных уроков, даны рекомендации по защите аудитории на онлайн-уроках, - пояснили в ведомстве.

В управлении рассказали о том, какие меры безопасности в области предприняты для недопущения подобных фактов.

При проведении уроков в режиме онлайн через видеоконференцсвязь учителя сами создают конференцию, защищенную паролем. Ссылку на урок учителя отправляют только ученикам класса. Все дети предупреждены о том, что распространять данную ссылку чужим людям нельзя. Также учителя включают "комнату ожидания". Идея этой функции состоит в том, что желающие присоединиться к конференции попадают в "лист ожидания" и остаются в нем, пока организатор онлайн-встречи не одобрит их участие. С помощью этой функции учитель запускает на урок только учеников, - уточнили в ведомстве.

Чтобы подключиться к уроку, школьники должны подписаться в аккаунте полными ФИО. Именно по личным данным учителя понимают, кого запускать на урок, а кто никакого отношения к классу не имеет.

По сведениям управления образования ВКО, существует единый алгоритм действий для учителей, если трансляцию перехватили хакеры. Он заключается в том, чтобы остановить конференцию.

В таких случаях учитель завершает конференцию, то есть участники конференции автоматически выходят с урока, - добавили в ведомстве.

Яна обратилась в школу, где обучается ее ребенок. По словам женщины, классная руководительница пообещала, что неприятную ситуацию в учебном заведении без внимания не оставят. При этом преподаватель предположила, что поспособствовать срыву урока могли сами школьники.

Она сказала, что виноваты наши дети: либо они передали ссылку кому-то, кто использовал ее недобросовестно, либо сами совершили это действие, - рассказала Яна.

Также классная руководитель объяснила, что ответственность за подобные происшествия несет именно тот преподаватель, в трансляцию которого вторглись злоумышленники.

У каждого преподавателя есть инструкция, как проводить урок в Zoom. Во-первых, учитель должен запускать всех пофамильно. То есть людей с неподписанными аккаунтами она не имеет права запустить на урок. Аккаунт обязательно должен быть подписан именем и фамилией ученика. Во-вторых, учитель обязан вести запись урока. Если идет запись и случился вброс, то по записи можно определить, кто это сделал. В нашем случае присутствовали два ученика с одним именем, то есть реальный аккаунт девочки и фейк. Запись урока не велась. По этим двум причинам теперь всю вину переложили на учителя, - передала Яна слова классного руководителя.

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