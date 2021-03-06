Как улучшить работу сердца

По словам врачей, музыка положительно может сказываться как на здоровье в целом, так и на работе сердца.

Получасовое прослушивание музыки оказалось полезным для работы сердца, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", музыка положительно может сказываться как на здоровье в целом, так и на работе сердца.

Отмечается, что некоторые врачи называют подобные гармонизированные звуки "почти лекарством".

Как пишет Ufa Time, об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Одна из работ, опубликованная в журнале Psychology of Sport and Exercise, показала, что музыка может отвлечь от боли, связанной с физическими упражнениями.

Вот почему мы можем тренироваться дольше или интенсивнее с музыкой, - заявил кардиолог и автор публикации Дэвид Альтер, темой научной работы которого является изучение влияния музыки на укрепление здоровья сердца.

Также сообщается, что, как показали более ранние исследования, музыкальная терапия облегчает боль, беспокойство и депрессию у людей, которые перенесли коронарное шунтирование.

Пациенты, столкнувшиеся с сердечным приступом, чувствуют меньше беспокойства и боли в груди, если ежедневно слушают музыку по 30 минут в день.

Scientific Reports также опубликовал результаты научной работы, показывающей, что музыкальная терапия может сделать лекарства от высокого кровяного давления более эффективными.

Дэвид Альтер сообщил о двух точках зрениях, объясняющих эффективность музыки.

Во-первых, музыка сама по себе стимулирует выработку здоровых гормонов, что снижает кровяное давление и улучшает частоту сердечных сокращений. Во-вторых, наше поведение помогает нашему сердцу, а музыка просто помогает нам улучшить это поведение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!