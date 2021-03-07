Сделал предложение по FaceTime: Николас Кейдж женился в пятый раз

Девушка младше его на 31 год.

Американский актер Николас Кейдж женился на 26-летней Рико Шибату, передает zakon.kz.

Как сообщает 360tv.ru, девушка младше его на 31 год. Пятая свадьба в жизни Кейджа прошла в Лас-Вегасе.

Как пишет британский таблоид Daily Star, Шибану моложе старшего сына Кейджа на четыре года. Свадьбу они сыграли 16 февраля. После заключения брака девушка взяла фамилию своего мужа.

Фото: evoke.ie

Как сообщается, в разгар пандемии коронавируса Шибату была у себя дома в Японии. Они не виделись с Кейджем полгода и обручились по FaceTime. Актер подарил своей избраннице кольцо с черным бриллиантом.

Первой женой Кейджа была Патрисия Аркетт, второй - Лиза Мари Пресли, а третьей - Элис Ким. Летом прошлого года он развелся со своей четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке. Их брак просуществовал всего четыре дня. Как рассказывал актер, они сыграли свадьбу, когда оба были сильно пьяные, и не понимали вообще ничего.

В фильмографии Николаса Кейджа более сотни фильмов. Он племянник знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В 1996 году Кейдж получил "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Покидая Лас-Вегас".

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