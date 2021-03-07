Мадуро "заговорил" по-русски после вакцинации "Спутником V"

По его словам, "все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса "Спутник V", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как я и обещал народу, я исполняю обещание. (…) Моя первая доза, я вакцинировался, - сказал он.

По его словам, "все исследования говорят, что российская вакцина генерирует хороший иммунный ответ".

Спасибо! - добавил он по-русски.

После укола венесуэльский лидер напомнил о шутке, что после вакцинации "Спутником V" можно заговорить по-русски и произнес несколько испанских слов на "русский" манер.

Я ничего не чувствую, - сказал он по-испански, добавив: "(не чувствую) даже ни "эскалоски", ни "фьебраски", не знаю, почему я говорю так".

В испанском языке есть слово escalofrios, которое переводится как "озноб", слово fiebre означает "температура".

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