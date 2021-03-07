Данные почти миллиона пассажиров похитили хакеры у японской авиакомпании

Подчеркивается, что никакого ущерба в результате этой утечки клиентам нанесено не будет.

Утечка данных почти миллиона клиентов в результате хакерской атаки произошла у одного из крупнейших авиаперевозчиков Японии - компании All Nippon Airways (ANA), передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, среди похищенных злоумышленниками данных не было информации о кредитных картах или номерах заграничных паспортов клиентов.

Подчеркивается, что никакого ущерба в результате этой утечки клиентам нанесено не будет.

Согласно данным ANA, злоумышленники совершили кибератаку на партнера японского авиаперевозчика - швейцарскую компания SITA, занимающуюся бронированием билетов.

По данным Kyodo, аналогичный инцидент произошел и с данными клиентов еще одного гиганта японских авиаперевозок - Japan Airlines. У нее злоумышленники посредством атаки на SITA похитили данные 920 тыс. клиентов. Как и в случае с ANA, похищенные данные не включали информацию о кредитных картах.

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