По $1,4 тыс. большинству американцев: сенат одобрил план стимулирования экономики

В поддержку документа выступили 50 сенаторов, против - 49 законодателей.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в период пандемии в размере $1,9 трлн, передает zakon.kz.

Как сообщает "Коммерсантъ", в поддержку документа выступили 50 сенаторов, против - 49 законодателей.

Отмечается, что окончательный законопроект включает в себя $400 млрд единовременных выплат в размере $1,4 тыс. большинству американцев. Также в него входят выплаты объемом $300 в неделю в виде расширенных пособий по безработице для 9,5 млн человек, оставшихся без работы в кризис. Помимо этого, $350 млрд будут направлены в виде помощи правительствам штатов и местным органам власти.

Позднее американский лидер выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в сенате Конгресса соответствующей программы в размере $1,9 трлн.

В рамках этого плана граждане, нуждающиеся в помощи, получат чеки начиная с этого месяца. 85% американских семей получат прямые выплаты в размере $1,4 тыс. на человека. Обычная семья среднего класса с тремя детьми получит $5,6 тыс. Это начнется скоро, - цитирует ТАСС Байдена.

По данным Reuters, теперь измененный законопроект должна вновь одобрить Палата представителей. Затем его должен подписать президент США Джо Байден.

Ранее Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в США достигли 1,7 млн человек в день, поэтому обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства будет перевыполнено.

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