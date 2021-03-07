Огромная яма в центре Алматы: власти назвали причину произошедшего

Подрядной организации грозят жесткие санкции.

Жесткие санкции грозят подрядчику за нарушение технологии переноса сетей в Алматы, передает zakon.kz.

За нарушение технологии во время переноса инженерных сетей в Алматы, повлекшего проседание грунта на пересечения улиц Толе би и Муратбаева в минувшую пятницу, выполнявшей реконструкцию подрядной организации грозят жесткие санкции, вплоть до лишения лицензии на проведение подобных работ. пресс-служба Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

По предварительным данным Управления градостроительного контроля Алматы, причина произошедшего – отклонение от проектных решений при производстве работ в части замены способа прохождения (прокладки трубопроводов) через улицу Толе би методом "прокола" и нарушение технологии обратной засыпки между проходящими под указанным участком трубами водопровода и канализации, приведших к образованию в грунте воздушной прослойки.

Со временем постоянная нагрузка на дорожное покрытие, исходящая от двигающегося автотранспорта, способствовала просадке грунта, порыву водопроводной трубы и, как следствие, проседанию дорожного полотна, - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в УГК, согласно ст. 312 КоАП РК за подобные нарушения частная фирма, выполнявшая реконструкцию, будет привлечена к административной ответственности. Закон в данном случае предусматривает не только крупный штраф. Не исключено, что подрядчик может быть лишен лицензии на производство подобных работ, отметили в УГК.

В ведомстве относительно прерванного в связи с повреждением трубопровода водоснабжения жилых домов и других зданий отметили, что "подачу холодной воды аварийные бригады ГКП "Алматы су" восстановили в течение нескольких часов".

Одновременно для возобновления движения автотранспорта место проседания грунта после откачки воды было заполнено специальным инертным материалом и залито бетоном. После его просушки это позволит полностью открыть движение автотранспорта по перекрестку по временной схеме. Восстановить дорожное полотно в проектном варианте подрядчик обязуется на следующей неделе, - заключили в пресс-службе Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

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