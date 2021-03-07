Сколько медалей завоевали казахстанские боксеры на турнире в Испании

Всего казахстанским боксерам удалось завоевать шесть медалей.

В Кастельоне (Испания) завершился международный турнир по боксу, на котором выступили и казахстанцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Всего казахстанским боксерам удалось завоевать шесть медалей — одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые.

Единственное "золото" в копилку сборной принес Махмуд Сабырхан (весовая категория до 52 килограммов).

Также за медаль высшей пробы боролся Василий Левит (91 кг), но в итоге был вынужден довольствоваться серебром. Наконец, бронзовыми призерами турнира стали Серик Темиржанов (57 кг), Абылайхан Жусупов (69 кг), Бекзат Нурдаулетов (81 кг) и Нурлан Сапарбай (+91 кг).

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