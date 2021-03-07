Назван цвет автомобиля наиболее выгодный для продажи

Автомобиль белого цвета проще всего продать.

По словам эксперта, автомобиль белого цвета проще всего продать, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Белый цвет является самым популярным цветом для автомобиля. Яркий транспорт интересует малое количество людей, поэтому продажи могут затянуться, рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев..

Продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2%, — сказал Груздев агентству "Прайм".

Для многих цвет кузова не всегда стоит в приоритете. Чаще всего покупатели обращают внимание на бренд, комплектацию, техническое состояние, цену и качество. Об этом рассказал директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

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