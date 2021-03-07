Вооруженные люди пытались проникнуть в Байконыр

Установлено, что изъятые у странной троицы патроны — действительные боеприпасы, пригодны к стрельбе.

На комплексе "Байконур" была пресечена попытка проникновения группы граждан, имеющих при себе огнестрельное оружие, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает Управления безопасности и режима администрации города Байконыр.

По информации Управления безопасности и режима администрации города Байконура, в дежурную часть УМВД России на комплексе "Байконур" поступило сообщение от техника отдела видеонаблюдения ГУП "БайконурСвязьИнформ" о том, что в ходе мониторинга системы видеонаблюдения за периметром города расположенными в 7-м микрорайоне со стороны аульного округа Акай, было зафиксировано появление группы граждан, у которых при себе имелись предметы конструктивно схожие с оружием, - говорится в сообщении.

Полиция организовала оперативно-розыскные мероприятия, и автомобиль, а также всех троих граждан, зафиксированных на видео, нашли.

При личном досмотре задержанных граждан у них были обнаружены и изъяты 4 патрона и обрез одноствольного гладкоствольного ружья. Рядом с автомобилем на земле обнаружен и изъят обрез двуствольного гладкоствольного ружья, травматический пистолет неизвестной марки со спиленными номерами, в рукояти которого находилось 5 патронов, — сообщили в управлении безопасности и режима.

В ходе изучения оружия и боеприпасов установлено, что обрезы являются огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, а патроны пригодны для стрельбы.

Отдел дознания УМВД России на комплексе "Байконур" возбудил уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщили в управлении безопасности и режима.

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