Разработана киберсетчатка, способная вернуть зрение слепым

Разработку проверили пока только на мышах, но в ближайшее время планируют перейти к клиническим испытаниям на людях.

С помощью новой разработки швейцарских ученых слепые могут обрести искусственное зрение, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Как сообщает научный журнал Communications Materials, предложенная ими киберсетчатка имеет такое разрешение, при котором изображение не рассыпается на части, пациент может отличить одну точку от другой.

Разработка представляет собой набор из сверхтонких титановых электродов, которые можно имплантировать в сетчатку. Электроды передают сигналы от специальных очков, в которые встроен микрокомпьютер и цифровая камера.

Разработку проверили пока только на мышах, но в ближайшее время планируют перейти к клиническим испытаниям на людях.

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