Казахстан закроет пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с Китаем

Приложение zakon.kz
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Данные ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан Международного женского дня.
Пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с КНР не будет работать 8 марта 2021 года, сообщает zakon.kz.
Данные ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан Международного женского дня, - сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.
В частности, этот день пропуск лиц, транспортных средств, грузов осуществляется не будет.
В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.
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