Казахстанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Риме

В Риме проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе Мемориал Маттео Пелликоне.

В Риме проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе Мемориал Маттео Пелликоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В очередной соревновательный день Казахстан отметился несколькими медалями.

В женских соревнованиях на первую строчку поднялась Гаухар Мукатай (до 65 килограммов).

Диана Каюмова стала второй в весе до 59 килограммов. Аиша Уалишан завоевала серебряную медаль в весе до 55 килограммов.

Вольники Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов) финишировали на третьем и втором местах соответственно.

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