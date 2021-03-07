Атырауская область попала в "желтую" зону по распространению КВИ

Приложение zakon.kz
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Костанайская область вышла из этой зоны и перешла в "зеленую".
Атырауская область попала в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.
Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.
В свою очередь, Костанайская область вышла из этой зоны и перешла в "зеленую".⠀Все остальные регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.
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