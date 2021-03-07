В Венесуэле на фоне инфляции появятся банкноты номиналом 1 млн боливаров

Новые платежные средства призваны удовлетворить потребности экономики.

Центральный банк Венесуэлы 8 марта вводит в оборот три новые банкноты, одна из которых будет иметь номинал 1 млн боливаров, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров начнут постепенно поступать в обращение, — говорится в сообщении венесуэльского Центробанка в Twitter.

Новые платежные средства призваны удовлетворить потребности экономики.

На лицевой стороне новых купюр изображен образ национального героя Симона Боливара — освободителя страны от испанского господства. Сообщается, ситуация в экономике Венесуэлы остается непростой. Из-за гиперинфляции в стране регулирно происходит обесценивание денежных знаков.

По данным Bloomberg, за январь инфляция в Венесуэле составила более чем 2,6 тыс. процентов. По итогам 2020 года ВВП Венесуэлы упал на 25%, а в 2021-м он сократится на 10%, отмечают в Международном валютном фонде.

Отметим, экономика Венесуэлы уже несколько лет переживает глубокий кризис. Президента страны Николаса Мадуро обвиняют в неэффективной политике и коррупции, а венесуэльский лидер винит в экономических проблемах западные санкции.

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