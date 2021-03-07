Токаев написал письмо учителю из Алматинской области

Спиридонова Валентина Григорьевна трудится в сфере образования с 1963 года.

6 марта ветеран-педагог, председатель попечительского совета благотворительного фонда имени Токаева Валентина Спиридонова получила поздравительное письмо в честь 8 Марта от Президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, письмо вручил аким области Амандык Баталов, посетив школу имени Кемеля Токаева в городе Уштобе Каратальского района.

Уважаемая Валентина Григорьевна! Поздравляю Вас с Международным женским днем. В этот весенний праздник красоты и нежности примите слова искренней благодарности за доброту, понимание и плодотворный труд. Пусть каждый день дарит Вам и Вашим близким заботу, внимание и любовь. Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии и счастья, - говорится в тесте письма.

Поблагодарив за оказываемые почет и уважение, с ответным словом выступила ветран образования Валентина Спиридонова:

Выражаю огромную благодарность Президенту нашей Республики Казахстан, который, несмотря на свою загруженность, не забывает своего педагога, свою родную школу. Я сельский учитель, которая всю свою жизнь посвятила воспитанию молодежи. Мне так приятно, что наш Президент Касым-Жомарт Токаев не забывает меня. Огромное ему человеческое спасибо. Пусть наш Казахстан всегда процветает, - сказала В.Спиридонова, поблагодарив руководство области и пожелав Жетысу дальнейшего развития.

Рассказала Валентина Григорьевна и о работе фонда. По ее словам, фондом было предоставлено более 50 грантов детям для обучения в отечественных вузах и за рубежом, отличники учебы ежемесячно получают стипендии. Учащиеся первых классов школы ежегодно обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. Фонд оказывает поддержку многодетным и малообеспеченным семьям. К примеру, в период пандемии за счет средств фонда для учеников школы было закуплено 50 смартфонов для дистанционного обучения. Без внимания фонд не оставляет и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны, оказывая необходимую поддержку и помощь.

К слову, на территории школы будет построен современный колледж на 100 мест с общежитием на 30 мест, который позволит обучить жителей района новым и нужным специальностям.

Стоит отметить, что Спиридонова Валентина Григорьевна трудится в сфере образования с 1963 года. С 1995 по 2009 годы работала директором школы имени Кемеля Токаева. С 2009 года возглавляет благотворительный фонд имени Кемеля Токаева. За профессиональные успехи награждена нагрудными знаками "Отличник образования Республики Казахстан", "Почетный работник образования РК", "Ыбрай Алтынсарин", "Алтын барыс", Благодарственным письмом Президента РК, Министерства образования РК, акима области, медалью "Шапағат" и рядом юбилейных медалей, грамот и благодарственных писем.

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