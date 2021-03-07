Знаменитая оперная певица Мария Мудряк попала в аварию в Павлодарской области

Автомашина дважды перевернулась вылетела в кювет.

Знаменитая оперная певица Мария Мудряк попала в аварию на трассе в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

На трассе по пути в Павлодар из-за гололеда автомашина дважды перевернулась вылетела в кювет.

Я в Казахстане! Вчера был наш второй день рождения! И первое, что хочу сказать - это спасибо от нашей семьи всем добрым и неравнодушным людям, которые не остались в стороне. Все вместе пришли на помощь в такой момент!, - написала Мудряк в Instagram.

Она также добавила, что все чудом остались живы. По ее словам, остановились все мимо проезжающие машины.

Человек 15 дружно пытались откопать и вытащить нас! Я не знаю их имен ,но пока есть такие неравнодушные люди ,мир будет жить! Вот такие наши Казахстанцы. Спасибо вам всем, - резюмировала певица.

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