Какие слова не стоит искать в Сети

Правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете.

Специалист рассказал, какие слова лучше не искать в интернете, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Прайм".

Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и ее использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона, — отмечает партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Он напомнил, что правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете и история поиска вполне может быть трактована как признак преступных намерений. Бывает, что покупку ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста.

Формально на нарушение может указывать и поиск ссылки на скачивание пиратского фильма, так что лучше аккуратно забивать названия в поисковую строку. Конечно, важен здравый смысл — если человеку по профилю работы нужно искать подозрительные темы, это послужит оправданием. Но целенаправленный поиск нелегального контента вызовет вопросы, даже если дело только в любопытстве, заключил Мясоедов.

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