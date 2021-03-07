В Нур-Султане более двух тысяч малообеспеченных семей получат продуктовые корзины

С 6 по 9 марта в столице в рамках "Марафона добрых дел" планируется раздать более 2 тысяч продуктовых корзин.

В рамках "Марафона добрых дел" в преддверии Международного женского дня по инициативе акимата г. Нур-Султан для социально-уязвимых слоев населения начали раздавать продуктовые корзины, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С 6 по 9 марта в столице в рамках "Марафона добрых дел" планируется раздать более 2 тысяч продуктовых корзин. Выдается по одной корзине на семью. Каждая из них весит 25-27 килограммов. Внутри около 20 разных наименований продукции, такие как крупы, макароны, подсолнечное масло, рис, гречка, сахар, чай, мука, конфеты, сладости для детей и бытовая химия: стиральный порошок, мыло, шампунь.

Мы начали раздавать продуктовые корзины всем нуждающимся гражданам по специальному списку. Это пожилые люди, инвалиды I, II, III групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери-одиночки, многодетные семьи. В рамках акции с 6 по 9 марта мы намерены помочь 2 тысячам семей. Комплекс таких мероприятий продлится до конца марта. До конца месяца мы планируем охватить еще больше семей. Помощь оказывается спонсорами. По домам эти корзины развозят сотрудники акиматов, простые граждане, волонтеры. Мы призываем всех, кто может, поддержать данную акцию, сформировать свою продуктовую корзину и донести ее нуждающимся семьям, – сказал руководитель управления внутренней политики столицы Даурен Бабамуратов.

По словам первого заместителя председателя столичного филиала партии Nur Otan Даулета Карибека, помощь будет оказана семьям, проживающим во всех четырех районах столицы.

В свою очередь, жительница столицы Ирина Ревуцкая, получившая праздничную корзину, поблагодарила за помощь и поздравила всех женщин с 8 марта.

Большое спасибо, что пришли поздравить. Я очень рада, что вы помогаете людям. Конечно, хотелось бы, чтобы такая помощь оказывалась чаще. Пусть нас – женщин, а также и мужчин не забывают. Поздравляю прекрасную половину с 8 марта. Пусть мужчины уделяют больше внимания женщинам. Главное, желаю всем здоровья и удачи. Спасибо большое за то, что вот так приходите и поздравляете, — сказала Ирина Ревуцкая.

Другие жители, получившие праздничную корзину, также выразили свою благодарность. Сегодня - 6 марта- продовольственные корзины развезены более чем 1 тыс. семьям, остальные будут переданы в ближайшие дни. Все санитарные нормы соблюдаются.

Акимат призывает всех, кто может, поддержать данную акцию, сформировать свою продуктовую корзину и отвезти ее нуждающимся семьям. Давайте все вместе поможем тем, кто остро нуждается в помощи, защите и нашем участии!

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