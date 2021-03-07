Какая погода ожидает казахстанцев 8 марта

На большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 марта, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на юго-западе республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе и севере республики порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью гололед, ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем – гололед.

В Атырауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Алматинской области местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 8°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -5°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 8 марта.

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