Карантин смягчили в Атырауской области

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Новое постановление вступает в законную силу с 00:00 9 марта.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов подписал новое постановление, передает zakon.kz.

В соответствии с постановлением:

разрешена работа ЦОНов с 09:00 до 18:00 при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

разрешено проведение образовательных мероприятий;

детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек) по записи в штатном режиме;

разрешена работа торговых домов и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, продовольственных и непродовольственных крытых и открытых рынков в штатном режиме при соблюдении заполняемости не более 30% от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 4 кв. м на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

разрешена работа спа-центров, бассейн с 07:00 до 22:00;

разрешено с 9 марта обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 9 марта, - резюмируется в документе.

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться здесь.

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