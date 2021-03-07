300 фур застряли в ЗКО: информацию опровергли в КГД

По данным ведомства, скопление образовалось со стороны России.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК опровергли информацию о том, что на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области застряли 300 фур, передает zakon.kz.

Скопление грузовых автотранспортных средств на автомобильном пункте пропуска "Сырым", а также на нейтральной полосе (расстояние между автомобильными пунктами пропуска РК и РФ) отсутствует. Скопление образовалось со стороны Российской Федерации до автомобильного пункта пропуска "Маштаково". По имеющейся информации, протяженность скопления составляет порядка 7 км. пресс-служба КГД МФ РК

Со слов водителей, прибывших на автомобильный пункт пропуска "Сырым", причиной скопления являются погодные условия и плохое состояние дорожного полотна на автомобильном пункте пропуска "Маштаково", которое затрудняет движение.

Информация о скоплении 300 грузовых автотранспортных средств непосредственно на автомобильном пункте пропуска "Сырым" не подтверждена и не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве.

В КГД отметили, что данная информация подтверждена заместителем руководителя специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки антикоррупционной стратегии по Западно-Казахстанской области Б. Лаврентьевым.

Должностные лица органов государственных доходов на автомобильном пункте пропуска "Сырым" осуществляют свою деятельность в усиленном режиме, скопление автотранспортных средств со стороны Республики Казахстан отсутствует, - дополнили в КГД МФ РК.

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