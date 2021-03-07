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Дикая лиса забрела в подъезд многоквартирного дома в Актау

Фото: pixabay.com 7 марта 2021, 17:40

Как она оказалась в подъезде, неизвестно.

Дикую лисицу в актауском подъезде сняли на видео, передает zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, животное обнаружили 6 марта в подъезде жители ЖК "Сандыктас" в 34 микрорайоне.

Как дикая лиса оказалась в подъезде, неизвестно.

На записи видно, как дикое животное пытается вскарабкаться на стены в поисках выхода.

Авторы видеозаписи проводили лисицу на улицу.

Вряд ли кто-то мог держать ее в квартире, и она убежала, или ее выпустили специально. Если это крайний дом, то, возможно, она забежала из степи из-за голода, - поделился своим мнением по данному факту руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

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