Дикая лиса забрела в подъезд многоквартирного дома в Актау

Как она оказалась в подъезде, неизвестно.

Дикую лисицу в актауском подъезде сняли на видео, передает zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, животное обнаружили 6 марта в подъезде жители ЖК "Сандыктас" в 34 микрорайоне.

Как дикая лиса оказалась в подъезде, неизвестно.

На записи видно, как дикое животное пытается вскарабкаться на стены в поисках выхода.

Авторы видеозаписи проводили лисицу на улицу.

Вряд ли кто-то мог держать ее в квартире, и она убежала, или ее выпустили специально. Если это крайний дом, то, возможно, она забежала из степи из-за голода, - поделился своим мнением по данному факту руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!