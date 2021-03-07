Убили и расчленили: жестокое убийство расследуют в Караганде

По данным ДП области, труп 36-летнего мужчины обнаружен 5 марта.

В Караганде мужчину убили и расчленили, чтобы по частям вынести из квартиры, передает zakon.kz.

Человека убили и расчленили на юго-востоке по ул. Университетская в Караганде. По словам соседей, 36-летнего мужчину разрубили с целью частями вынести из квартиры, - говорится в сообщении паблика patriotkaragandy в Instagram.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили, что "5 марта в квартире одного из домов по ул. Университетская с признаками насильственной смерти обнаружен труп 36-летнего мужчины".

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний житель города. Подозреваемый признался, что, находясь квартире, в ходе совместного распития и возникшей ссоры, совершил убийство. В настоящий момент проводится расследование, - добавили в областной полиции.

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