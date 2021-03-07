Трамп запретил республиканцам использовать его имя для сбора средств

Об этом сообщил советник бывшего президента США.

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа направили трем крупнейшим организациям Республиканской партии уведомление о необходимости прекратить использование его имени и образа для сбора средств. Об этом сообщил советник Трампа, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, соответствующие письма получили Национальный комитет Республиканской партии, Национальные республиканские комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса.

Трамп взбешен тем, что его имя без разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него, - указывает газета Politico со ссылкой на советника Трампа.

По словам одного из представителей партии, невозможно не использовать имя Трампа, поскольку его политика популярна среди электората.

Дональд Трамп по-прежнему привержен Республиканской партии, но это не дает никому права (друзьям или врагам) использовать его образ без разрешения, - отметил советник бывшего президента.

Сенат Конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. На процессе члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

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