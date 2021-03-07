Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу скотчем и веревками

Она призналась, что перед вылетом из Владивостока приняла синтетический наркотик.

Бортпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось привязать к креслу женщину, которая неадекватно вела себя на борту, передает zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в сибирском управлении на транспорте МВД, полицейских в новосибирском аэропорту Толмачево вызвали на борт прибывающего самолета из-за неадекватного поведения пассажирки.

В ведомстве пояснили, что через 15 минут после вылета из Владивостока женщина встала со своего места и начала ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа она не реагировала и была дезориентирована.

В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета, - говорится в сообщении.

Как отмечается, оказавшись в дежурной части, 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом из Владивостока приняла синтетический наркотик.

Полицейские составили на нее протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве. Сейчас женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.

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