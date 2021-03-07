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Необычные шахматы стоимостью полмиллиарда рублей продают в Москве

Фото: Mash 7 марта 2021, 20:51

Фигурки в виде воинов майя и ацтеков сделаны вручную из обсидиана, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней.

В Москве продают необычные шахматы стоимостью полмиллиарда рублей. Их вес составляет одну тонну, передает zakon.kz.

В Москве продают шахматы за полмиллиарда рублей. Весят они одну тонну, а их сборка стоит + еще 2,6 млн. Фигурки в виде воинов майя и ацтеков непростые: человечки сделаны вручную из обсидиана, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, а их высота варьируется от 20 до 45 см. Размеры стола 160х160х65, весит все это дело тоже прилично - одну тонну. Кому нужна такая гигантская доска? Продавец заявляет, что ее сможет купить какой-нибудь миллиардер или арабский шейх, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Но, как отмечается в публикации, "есть пара престранных условий":

  • увидеть весь комплект целиком у себя дома сразу не выйдет - его надо собирать несколько дней, работа обойдется в 30 тыс. евро;
  • предварительный просмотр возможен, но только по письму с выпиской расчетного счета в банке;
  • стоят шахматы 423 млн рублей - в подарок идут сигары и икра.

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