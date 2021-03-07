О распространенных проблемах с автомобилем весной рассказали водителям

Опытные водители решили поделиться с новичками лайфхаками.

Переменчивая погода и перепады температур, характерные для весны, могут застать многих автовладельцев врасплох. Опытные водители решили поделиться с новичками лайфхаками, которые пригодятся в это время года, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", часто автовладельцы ездят по мокрому асфальту и лужам, а на ночь оставляют автомобиль на улице.

Это чревато тем, что с утра попасть в машину или открыть багажник становится практически невозможно из-за подмерзших замков. Поэтому весной лучше смазывать замки силиконовой смазкой.

Кроме того, в это время года лучше не хранить лопату в багажнике.

Весной случаются неожиданные снегопады, и тогда к автомобилю и багажнику практически невозможно подобраться. Поэтому до наступления стабильной погоды лучше хранить лопату в другом месте.

Также сообщается, что стоит подготовиться к мытью машины.

После мойки следует протереть и продуть не только дверные замки и петли, но и уплотнители. Иначе дверь или окна могут примерзнуть к резинкам с наступлением заморозков. Помимо этого, лучше смазать уплотнители силиконом.

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