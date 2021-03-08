Каким должен быть дом для сдачи в аренду

По мнению экспертов, простейшим "сарайчиком" с удобствами на улице тут не обойтись - такие дома будут большей частью пустовать.

Новый способ заработка становится популярен у владельцев загородных участков: они строят на своей земле сразу два-три дома, чтобы сдавать их в аренду на выходные, передает zakon.kz.

Однако это, как отметили эксперты "Российской газете", скорее, способ сохранения накоплений, чем бизнес, сулящий большую прибыль.

Что строить

Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев считает, что простейшим "сарайчиком" с удобствами на улице тут не обойтись - такие дома будут большей частью пустовать. Жители мегаполисов привыкли к комфорту. А менее требовательные арендаторы, желающие без больших затрат выехать на природу, скорее, отправятся в поход с палатками, чем будут платить за дом.

В тысяче километрах от Москвы есть две турбазы для рыбаков. Одна - самая простая и дешевая, вторая - с санузлами, но дороже в 1,5-2 раза. И вторая заполнена гораздо больше, - приводит пример эксперт.

По его словам, дома, предназначенные для аренды, можно разделить на два класса.

Это может быть шикарный коттедж, который снимают для празднования свадьбы, корпоратива или Нового года. Но его арендаторам нужен отдельный участок. Либо это относительно скромный дом, который арендует семья для недолгого отдыха. Таких как раз может быть два-три на участке. В доме должно быть, как минимум, достаточное число спальных мест для семьи, небольшая гостиная, кухня, один-два санузла, водопровод и канализация. Минимальная стоимость строительства такого здания - от 2-3 млн рублей.

Как отметила управляющий директор "Миэль" Мария Жукова, обычные дачные дома без удобств, которые сдаются не посуточно, а на месяц всего за 20 тыс. рублей, особым спросом не пользуются. Их арендуют не отдыхающие, а, в основном, бригады строителей, которые работают неподалеку.

Где строить

Как считает Гоглев, чтобы построить 2-3 дома, участок должен быть от 8-10 соток.

И обязательно с "изюминкой" - либо рядом красивый лес, водоем, открывается живописный вид, либо в пешей доступности туристические достопримечательности - например, в Подмосковье это могут быть усадьба "Архангельское", Сергиев Посад, Абрамцево. Многих привлекает возможность погулять по знаменитым местам не в час пик.

Конечно, как отметил эксперт, три дома не должны смотреть окна в окна, а от соседей, желательно, отгородиться хотя бы живой изгородью. Приветствуются деревья, сосны на участке. Желательно, как считает Гоглев, обустроить у каждого дома террасу, сделать панорамное остекление. А вот площадка для барбекю, беседка, бассейн и сауна могут быть общие на три дома. Постояльцы договорятся, кто когда ими пользуется, либо объединятся в одну компанию - многие любят на отдыхе пообщаться.

Эксперт отметил, что детскую площадку оборудовать не обязательно - этим не удивишь. Лучше запастись бадминтоном, мячами и другими уличными развлечениями.

Как содержать

По мнению Гоглева, такой способ заработка - это не пассивный доход.

Хозяину придется либо нанимать персонал и платить ему, либо постоянно быть рядом: заселять или провожать арендаторов, делать уборку, решать мелкие проблемы постояльцев. Учтите коммунальные платежи - если отапливать дом электронагревателями, а не газом, счета могут быть весьма солидными.

Эксперт считает, что это неплохой способ сохранения денег и получения дохода для тех, кто уже живет в том же поселке.

Он может вложить средства в пустующий участок неподалеку, получать доход, а при необходимости в будущем продать его.

По мнению Жуковой, проще построить на участке дом на несколько квартир и сдавать их в долгосрочную аренду.

Однако такой вариант возможен только рядом с большими городами или в популярных местах отдыха.

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