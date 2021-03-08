Серия мощных взрывов прогремела в Экваториальной Гвинее

Причина взрывов пока не ясна.

Четыре мощных взрыва прогремели в воскресенье на северо-западе Экваториальной Гвинеи в городе Бата на берегу Атлантического океана, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, причина взрывов пока не ясна.

Между тем местное телевидение показало, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших.

По данным агентства Reuters, власти призвали людей сдавать кровь.

Как отмечается, поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими.

Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.

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