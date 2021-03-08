Серия мощных взрывов прогремела в Экваториальной Гвинее

Приложение zakon.kz
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Причина взрывов пока не ясна.
Четыре мощных взрыва прогремели в воскресенье на северо-западе Экваториальной Гвинеи в городе Бата на берегу Атлантического океана, передает zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, причина взрывов пока не ясна.
Между тем местное телевидение показало, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших.
По данным агентства Reuters, власти призвали людей сдавать кровь.
Как отмечается, поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими.
Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.
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