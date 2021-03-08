Еще одна страна запретит ношение паранджи

Речь о Швейцарии.

В Швейцарии введут запрет на паранджу, передает zakon.kz.

Как сообщает dw.com, в Конституцию Швейцарии будут внесены поправки, позволяющие ввести запрет на ношение скрывающей лицо одежды. Таковы обнародованные швейцарской телерадиовещательной корпорацией SFR и онлайн-изданием Tagesanzeiger предварительные результаты референдума, прошедшего в стране в воскресенье, 7 марта.

Согласно окончательным данным, за введение ограничений проголосовали около 51,21% жителей Швейцарии, против - 48,7%. В голосовании участвовали 51,4% граждан страны.

Отмечается, что запрет коснется не только традиционной одежды мусульманских женщин - никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.

Судя по результатам референдума, наибольшее число противников сокрытия лица проживают в кантонах Юра, Тичино и Швиц. Противники запрета паранджи оказались в большинстве в кантонах Берн, Женева, Цюрих и некоторых других.

Кроме того, на референдуме швейцарцы отвергли планы правительства ввести электронное удостоверение личности (e-ID). Против высказались 65,36% участников голосования.

В Швейцарии в 2009 году запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. В стране с 8,6 млн жителей, 450 тыс. из которых исповедуют ислам, существует лишь четыре минарета. Полицейское ведомство Швейцарии в 2017 году установило около 90 человек, которые радикализировались и выехали из страны, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство" или другим радикальным исламским организациям.

Ранее законы, запрещающие в определенных местах носить головные уборы и элементы одежды, закрывающие лицо, были приняты в таких странах ЕС, как Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания и Нидерланды.

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