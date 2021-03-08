Они просто погибают - жительница СКО об условиях содержания цирковых животных

Она отметила, что "в таком положении животные уже несколько месяцев".

Жительница Северо-Казахстанской области расплакалась, увидев условия содержания животных застрявшего в СКО цирка, передает zakon.kz.

Ее пост опубликован на странице Ассоциации по защите животных Inucobo в Instagram волонтеры.

Увидев картинку, где медведь сидит в грязи, чешется, я аж заплакала. Как сегодня стало известно, дрессировщик уехал, оставив (как он выражался "детей") на произвол судьбы. Им требуется помощь ветеринара и т.д. Посмотрите, неужели похожи на цирковых животных? Они замученные, они просто погибают, - написала жительница СКО, сопроводив свой пост хештегом #помогитеживотным.

По ее словам, все североказахстанцы знают о том, что в Бесколе из-за карантина застрял заезжий цирк.

Но мало кто знает, в каких условиях содержатся животные. В небольших клетках ютятся медведица и львица. Животные достаточно крупные, размер клеток не позволяет нормально развернуться, вытянуться во весь рост. Все дни напролет медведица Галя вынуждена сидеть. Львица Ляля встает, но пройти по кругу ей не удается. Грязь, нечистоты в клетках никем не убираются. Животные элементарно не получают воду в достаточном количестве. Еду приносят добросердечные жители Бесколя. Малоподвижный образ жизни не идет на пользу обитателям цирка. Приглядывает за животными молоденькая девушка, временно, по ее словам, - сетует женщина.

Она отметила, что "в таком положении животные уже несколько месяцев".

И никому до них нет дела. Где те, кто в ответе за этих несчастных? Неужели за это время нельзя было решить вопрос по содержанию животных? Звонок в общество защиты животных ничего не дал. Равнодушным голосом нам посоветовали обратиться в полицию или прокуратуру. В цивилизованных странах спасатели снимают с деревьев котов, копают землю, чтобы вытащить из трубы щенка. Чем же мы хуже? - заключила казахстанка, отметив под постом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, акима СКО Кумара Аксакалова и акимат Петропавловска.

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