Женщину с тремя детьми убили в Подмосковье

Тела четырех человек были найдены в подмосковном Ликино-Дулево с признаками насильственной смерти.

В Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей, передает zakon.kz.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тела четырех человек (женщины и троих детей) найдены в подмосковном Ликино-Дулево с признаками насильственной смерти.

Найдены четыре трупа, женщина и трое детей, есть признаки насильственной смерти, - сказал собеседник агентства.

Как сообщили изданию в пресс-службе подмосковной прокуратуры, на место, где были найдены тела, выехали сотрудники прокуратуры.

По указанию и.о. прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин, - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Следственного комитета Московской области сообщили, что по факту убийства женщины и трех детей в подмосковном Ликино-Дулево возбуждено уголовное дело.

7 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восемь лет и двое детей по два года) с множественными колото-резаными ранениями. (...) Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых - дети, - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве четырех человек в подмосковном Ликино-Дулево.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили изданию в пресс-службе прокуратуры Московской области, прокуратура Подмосковья также взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве четырех человек в Ликино-Дулево, по факту происшествия начата проверка.

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве четырех человек в Ликино-Дулево. (...) Также прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре, - говорится в сообщении.

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