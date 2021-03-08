Взрыв произошел в Мангистауской областной больнице

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Пожар был потушен силами сотрудников полиции.
В Актау полицейские эвакуировали людей и тушили пожар в больнице, передает zakon.kz.
Как сообщает tumba.kz, сотрудники батальона патрульной полиции услышали взрыв внутри областной больницы, когда доставляли туда пострадавшего. В итоге они помогли вывести на улицу запаниковавших людей и потушить пожар.
В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали, что взрыв донесся из приемного покоя, где было немало пациентов.
Конечно, люди запаниковали, но практически сразу их успокоили и помогли выйти на улицу сотрудники полиции Азимхан Н. и Ниазбеков Ж. В то же время они вызвали пожарных и коллег для подмоги. Не теряя времени, ребята продолжали выводить на улицу больных людей, находившихся в разных помещениях. В итоге пожар был потушен силами сотрудников полиции, - рассказали в ведомстве.
В департаменте добавили, что при пожаре обошлось без пострадавших.
Отмечается, что в службе пожаротушения обещали сообщить подробности инцидента позже.
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