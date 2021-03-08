Убийство женщины и троих детей: задержан подозреваемый

Им оказался 32-летний родственник потерпевших.

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве четырех человек: женщины и троих детей, передает zakon.kz.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ). Им оказался 32-летний родственник потерпевших, - сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного СК.

Отмечается, что на месте работают правоохранители, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники.

Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования, - добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ликино-Дулево обнаружили тела женщины и троих детей. По факту убийства четырех человек было возбуждено уголовное дело.

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