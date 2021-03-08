Зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 марта в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель составлял 802.

Всего в стране подтверждено 218 754 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 25 714 (+42),

в городе Алматы - 25 996 (+141),

в ВКО - 22 315 (+21),

в Атырауской области - 17 441 (+43),

в Павлодарской области - 18 139 (+65),

в Карагандинской области - 15 749 (+38),

в Акмолинской области - 14 102 (+68),

в ЗКО - 13 426 (+34),

в СКО - 12 582 (+36),

в Костанайской области - 12 775 (+50),

в Алматинской области - 11 256 (+68),

в городе Шымкент - 6 290 (+8),

в Жамбылской области - 6 055 (+15),

в Туркестанской области - 4 328 (+3),

в Мангистауской области - 4 282 (+2),

в Актюбинской области - 4 401 (+13),

в Кызылординской области - 3 903 (+6).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 68,

в городе Алматы - 54,

в городе Шымкент - 10,

в Акмолинской области - 56,

в Алматинской области - 27,

в Атырауской области - 33,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 27,

в ЗКО - 36,

в Карагандинской области - 33,

в Костанайской области - 28,

в Кызылординской области - 9,

в Павлодарской области - 50,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 202 230 человек.

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