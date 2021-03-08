Зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 марта в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель составлял 802.
Всего в стране подтверждено 218 754 случая, из них:
- в городе Нур-Султан - 25 714 (+42),
- в городе Алматы - 25 996 (+141),
- в ВКО - 22 315 (+21),
- в Атырауской области - 17 441 (+43),
- в Павлодарской области - 18 139 (+65),
- в Карагандинской области - 15 749 (+38),
- в Акмолинской области - 14 102 (+68),
- в ЗКО - 13 426 (+34),
- в СКО - 12 582 (+36),
- в Костанайской области - 12 775 (+50),
- в Алматинской области - 11 256 (+68),
- в городе Шымкент - 6 290 (+8),
- в Жамбылской области - 6 055 (+15),
- в Туркестанской области - 4 328 (+3),
- в Мангистауской области - 4 282 (+2),
- в Актюбинской области - 4 401 (+13),
- в Кызылординской области - 3 903 (+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 68,
- в городе Алматы - 54,
- в городе Шымкент - 10,
- в Акмолинской области - 56,
- в Алматинской области - 27,
- в Атырауской области - 33,
- в ВКО - 17,
- в Жамбылской области - 27,
- в ЗКО - 36,
- в Карагандинской области - 33,
- в Костанайской области - 28,
- в Кызылординской области - 9,
- в Павлодарской области - 50,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 11.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 202 230 человек.
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