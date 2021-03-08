Как правильно есть фрукты, рассказала диетолог

По ее словам, вопреки распространенному мнению, есть много фруктов – совсем не так полезно, как принято думать.

Врач призвала не есть фрукты вечером, передает zakon.kz.

Как рассказала радио Sputnik терапевт и диетолог Римма Мойсенко, одно и то же яблоко может оказаться ценным или вредным продуктом. Она объяснила, в какое время и как нужно есть фрукты, чтобы они были максимально полезны.

По ее словам, вопреки распространенному мнению, есть много фруктов – совсем не так полезно, как принято думать. Не соответствует действительности и утверждение, что фрукты помогают похудеть, поэтому не стоит заменять ими обычный прием пищи. Но, как отметила диетолог, следуя определенным правилам, можно извлечь из них максимальную пользу.

Фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому не надо заменять прием пищи на фрукт. Это точно, потому что это нарушает обмен – и липидный, и углеводный. Можно съесть жесткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причем через час-полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то еще добавкой, например, груша со свеклой или яблоко с морковью. В этом случае мы получаем пользу и из груши, и из морковки: и пектиновые вещества, и клетчатку в достаточном количестве, и медленное всасывание идет углеводов, которые заложены во фруктах – получаем мы тогда роскошный продукт, - сказала специалист.

По словам врача, употребление фруктов во второй половине дня не только не полезно, но и вредно для здоровья.

Во второй половине дня фрукты нежелательны, особенно они вредны людям, которые, например, пообедали, а домой на ужин не успевают, и заедают фруктом. Этого делать категорически нельзя, потому что фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как "червячка заморили", есть не хочется. Но на этом фоне уровень лептина поднимается, и мозг перестает его чувствовать. Фрукт может привести к лептинорезистентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать. Он не понимает, что человеку надо худеть. Поэтому фрукт вечером – или вместо ужина, или как "ранний элемент" ужина – такого быть не должно, - подытожила Мойсенко.

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